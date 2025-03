POL-RBK: Overath - Einbrecher scheitern an Garagentor

Odenthal (ots) - Am Dienstag (11.03.) gegen 06:45 Uhr stellte der Hausmeister einer Schule im Ortsteil Blecher einen Einbruch fest und informierte die Polizei. Am Vortag (10.03.) wurde die Schule an der Bergstraße noch gegen 20:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Schulgebäude, indem sie eine Außentür aufbrachen. Im ...

mehr