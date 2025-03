POL-RBK: Bergisch Gladbach - Porsche Macan vor Einfamilienhaus entwendet

Leichlingen (ots) - Gestern Morgen (10.03.) stellte eine Mitarbeiterin gegen 08:15 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft an der Neukirchener Straße fest. Der oder die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude verschafft, indem sie ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie die Büroräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen ...

mehr