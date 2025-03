Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Odenthal - Zwei Handwerkerfahrzeuge beschädigt

Bergisch Gladbach / Odenthal (ots)

Gestern Morgen (13.03.) wurde die Polizei gegen 07:00 Uhr in die Brüderstraße in Bergisch Gladbach gerufen. Ein Mitarbeiter einer Handwerkerfirma hatte seinen Dienstwagen der Marke Mercedes am Abend zuvor gegen 19:00 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der dortigen Unterführung abgestellt. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug musste er Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite des Transporters feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zur Ladefläche des Transporters und entwendeten mehrere Werkzeuge und Maschinen der Marken Hilti und Honda. Die Gegenstände haben laut Aussagen des Firmenmitarbeiters einen Wert im oberen vierstelligen Bereich.

Auch in Odenthal-Eikamp beschädigten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (13.03.) einen Transporter, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schallemicher Straße zwischen einer Grundschule und der Feuerwehr geparkt wurde. Hier wurde die Hecktür eines Fahrzeugs der Marke Renault beschädigt. Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs verschafften sich die Täter augenscheinlich nicht, weshalb auch keine Gegenstände entwendet wurden.

In beiden Fällen nahm die Polizei entsprechende Strafanzeigen auf. Zeugenhinweise zu diesen beiden Taten nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell