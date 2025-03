POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Taxizentrale

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern Morgen (17.03.) ist die Polizei zur Ernst-Reuter-Straße in Frankenforst gerufen worden, nachdem dort ein Einbruch in ein Firmengebäude festgestellt worden war. Am Samstagmittag (15.03.), gegen 12:00 Uhr, soll noch Aussagen von Angestellten der Firma noch alles in Ordnung gewesen sein. Am Montagmorgen (17.03.), gegen 05:45 Uhr, wurden ...

mehr