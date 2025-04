Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 19.04.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 17.04.2025, gegen 21:30 Uhr befährt eine unbekannte Person mit einem LKW die Marktstraße in Seesen. Auf Höhe der Hausnummer 1 wird ein metallener Poller beschädigt. Die Person kommt ihren Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und entfernt sich vom Unfallort. An der Unfallstelle können Fahrzeugteile des verursachenden LKW aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde ein geleitet. Personen, die Angaben zum Fahrzeugführer oder dem verursachenden LKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter der Telefonnummer 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Renner, POK'in

