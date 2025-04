Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 20.04.2025

Goslar (ots)

-Körperverletzung- Am 19.04.2025, gegen 23.50 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil mehrerer Besucher des Osterfeuers an der Bockswieser Höhe in 38678 Clausthal-Zellerfeld. Ein bislang Unbekannter sei dort unvermittelt auf eine Personengruppe losgegangen und habe diese mit Faustschlägen verletzt. Im Anschluss daran habe er eine 19-Jährige mit erhobenen Fäusten bedroht, bevor er sich vom Ort entfernt hat. Der unbekannte Täter sei männlich und habe eine rote Jacke getragen. Näheres ist nicht bekannt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Wer Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter der Telefonnummer 05323-95310 in Verbindung zu setzen.

Im Auftrag,

Reckewell, POKin

