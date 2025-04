Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 25.04.2025

Goslar (ots)

Ortsschilder gestohlen

Astfeld. In der Nacht des Ostersamstags wurden in Astfeld gegen 22:20 Uhr die Ortschilder An der Haar und Unter den Schlacken gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen drei Tatverdächtige mit einem der Schilder auf der Straße Unter den Schlacken in Richtung An der Pulvermühle. Augenscheinlich habe es sich um Jugendliche, zwei männliche und eine weibliche Person, gehandelt. Die weibliche Person sei etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen und habe lange braune Haare getragen. In der gleichen Nacht kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem mehrere Jugendliche über die Tankstelle auf der Goslarschen Straße gingen und einen Zapfhahn aushingen und auf den Boden legten. Hierzu liegen Videoaufzeichnungen vor die ausgewertet werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu melden.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell