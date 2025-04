POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.04.2025

Goslar (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in den Goslarer Stadtteilen Georgenberg und Ohlhof zu zwei Einbrüchen. Zunächst versuchten Unbekannte zwischen Sonnabend, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in ein Tabakgeschäft im Edeka-Markt an der Hildesheimer Straße einzudringen, was jedoch misslang. Der oder die Täter beschädigten eine Scheibe, ließen jedoch von dem ...

mehr