Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Horhausen (WW) (ots)

Am vergangenen Wochenende kam er erneut zu einer Sachbeschädigung am Busbahnhof in Horhausen, Neue Straße. Bisher unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Bushaltestelle 2 Glasscheiben eines Unterstandes.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell