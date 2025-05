Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 01.05.2025

Körperverletzung

Langelsheim/Wolfshagen. In den frühen Morgenstunden des 1. Mai kam es im Zuge der Walpurgis-Feierlichkeiten zu Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen Langelsheimer und dem eingesetzten Sicherheitsdienst. Diese mündeten letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei weitere Besucher der Feier einen 30-jährigen Sicherheitsdienstmitarbeiter unterstützen mussten. Letztlich wurden der 24-Jährige, der 30-Jährige und ein weiterer Besucher leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Walpurgisfeierlichkeiten im Landkreis Goslar

Goslar. Die traditionellen Walpurgisfeiern im Landkreis Goslar wurden auch in diesem Jahr durch die Polizei begleitet. Bis auf eine körperliche Auseinandersetzung in der Ortslage Langelsheim/Wolfshagen bilanziert die Polizei einen ruhigen Einsatzverlauf. Die größten Veranstaltungen fanden in Wolfshagen mit ca. 10.000 Besuchenden, in Hahnenklee mit ca. 9.000 Besuchenden, Braunlage und Goslarer Marktplatz mit jeweils ca. 5.000 Besuchenden sowie Bad Harzburg mit ca. 1.500 Besuchenden statt. In Hahnenklee musste bereits in den frühen Abendstunden die Ortseinfahrt aufgrund der kompletten Auslastung der Parkmöglichkeiten gesperrt werden, ebenso die Kreisstraße zwischen der L516 und dem Ortseingang Hahnenklee, die als Behelfsparkplatz genutzt wurde. Die durchgeführten Umzüge in Altenau, Braunlage, Hahnenklee, Hohegeiß und St. Andreasberg verliefen allesamt störungsfrei.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Goslar. Am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Goslar ein Kleinkraftrad im Reiseckenweg, welches durch einen 30-jährigen Goslarer geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der Mann Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Cannabisprodukten hindeuteten, was durch einen Drogenurintest bestätigt wurde. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Goslar. Am Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, befahren eine 56-jährige Frau aus Dresden mit einem Pkw Daimler und ein 23-jähriger Mann aus Hamburg mit einer Motorrad Bmw hintereinander die B6 aus Richtung Bad Harzburg kommend in Richtung Riechenberger Spange. Aufgrund einer starken Bremsung der vorausfahrenden Pkw-Fahrerin, fährt der Motorradfahrer auf den Pkw auf. Der 23-jährige wird leicht verletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Goslar verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.

Verkehrsunfall durch Gefährdung des Straßenverkehrs

Goslar. Am Mittwoch, gegen 16.50 Uhr, befährt ein 30-jähriger Mann aus Helmstedt mit seinem Motorrad Yamaha die B82 aus Richtung Immenrode kommend in Richtung Goslar. Als der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Pkw überholen will, übersieht er den entgegenkommenden Pkw Daimler eines 49-jährigen Salzgitteraners und es kommt zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wird schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Braunschweig verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann aus Helmstedt eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Goslar. Am Donnerstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, befährt ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Schaumburg mit seinem Pkw VW die Bismarckstraße in Goslar. Hier kollidiert er mit einem geparkten Pkw Daimler und verlässt die Unfallstelle. Durch Zeugenaussagen kann der Mann kurze Zeit später mit seinem beschädigten Fahrzeug im Bereich Krugwiese angetroffen werden. Bei ihm konnte eine Alkoholbeeinflussung von über 1,7 Promille festgestellt werden. Gegen den Schaumburger wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

