Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Hoher Sachschaden nach Verpuffung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (27.05.2025) gegen 14:45 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Straße "Obere Vorstadt" in Sindelfingen aus, nachdem ein lauter Knall mit anschließender Rauchentwicklung gemeldet worden war. Ein 85-jähriger Mann hatte zuvor mutmaßlich Arbeiten mit einem gasbetriebenen Gerät in einem Werkstatt-Anbau durchgeführt. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer starken Verpuffung, durch welche das Mauerwerk beschädigt und die Außenfassade des Anbaus, der an das Wohnhaus angrenzt, nach außen gedrückt wurde. Alarmierte Nachbarn konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr einen in Brand geratenes Stück Stoff löschen. Der 85-Jährige erlitt den bisherigen Ermittlungen zufolge keine Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Der Anbau kann derzeit nicht betreten werden. Die Bewohner konnten wieder in das Haupthaus zurückkehren.

