Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtige zu Körperverletzungsdelikten kommen in Untersuchungshaft

Paderborn (ots)

(mh) Die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer, welche die Polizei am frühen Sonntagmorgen, 30. März, in Paderborn-Marienloh festgenommen hatte, kommen in Untersuchungshaft.

Beide stehen in Verdacht, einen Taxifahrer geschlagen und zuvor in der Paderborner Innenstadt mehrere Körperverletzungsdelikte begangen zu haben (s. Pressebericht vom 31. März 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6002533). Am Montagnachmittag, 31. März, wurden die Männer einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

