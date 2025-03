POL-PB: Tatverdächtiger nach räuberischen Diebstählen gefasst

Salzkotten (ots) - (mh) Bei einem Abbiegeunfall in Salzkotten hat sich am Freitagmorgen ein 15-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die 26-jährige Fahrerin eines Skoda war gegen 07.05 Uhr auf der Papenbrede in Richtung Tudorfer Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich mit der Franz-Cramer-Straße stieß sie mit dem 15-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der nach links in die Papenbrede einbiegen wollte. Der ...

