Polizei Paderborn

POL-PB: Nach diversen Körperverletzungsdelikten - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen, 30. März, in Paderborn-Marienloh zwei junge Männer vorläufig festgenommen. Die beiden stehen in Verdacht, einen Taxifahrer geschlagen und davor mehrere Körperverletzungsdelikte in der Paderborner Innenstadt begangen zu haben.

Der Taxifahrer hatte gegen 06.45 Uhr die Polizei alarmiert, weil er im Klusheideweg in Marienloh von einem männlichen Fahrgast geschlagen worden war. Zuvor war es zu einem verbalen Streit gekommen, weil der Fahrgast und ein weiterer männlicher Begleiter die Fahrt nicht bezahlen konnten. Die Männer waren in der Paderborner Marienstraße in das Taxi eingestiegen. Nach der Körperverletzung gegen den Taxifahrer flüchteten beide in Richtung der Tallewiesen. Weitere Zeugen meldeten sich zu dem Streit bei der Polizei, die eine sofortige Fahndung einleitete und die Männer schließlich in den Tallewiesen entdeckte.

Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, könnten die 23 und 20 Jahre alten Männer auch für mehrere Körperverletzungsdelikte in der Paderborner Innenstadt in Betracht kommen. Diese wurden der Polizei im Laufe des frühen Sonntagmorgens nach und nach gemeldet. Demnach soll einer von ihnen gegen 04.55 Uhr in der Riemekestraße einem 21-Jährigen ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht geschlagen haben, als dieser vor einer Bank stand und danach geflüchtet sein. Das Opfer zog sich dadurch Verletzungen im Gesicht zu, die durch einen Rettungswagen behandelt werden mussten.

Gegen 05.15 Uhr sollen die Männer ebenfalls in der Riemekestraße einen 17- und einen 22-Jährigen bedrängt und Geld verlangt haben. Als sie dieses nicht bekamen, sei es zu einem Schlag mit einem Teleskopschlagstock gegen das Bein des 22-Jährigen gekommen. Das Opfer und der 17-Jährige konnten im Anschluss fliehen. Um 05.20 Uhr sollen die Tatverdächtigen dann noch drei Männer im Alter von 31, 37 und 38 ebenfalls ansatzlos in der Westernstraße mit dem Schlagstock attackiert haben. Der 37-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste durch einen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest und brachte sie zu weiteren Ermittlungen zur Wache Paderborn. Beide Männer wurden mittlerweile einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell