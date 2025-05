Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Verkehrsunfall in der Leonberger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (27.05.2025) gegen 16:45 Uhr in der Leonberger Straße in Leonberg ereignete. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren überquerten mutmaßlich bei Rotlicht einen Fußgängerüberweg kurz vor der Kreuzung zur Römerstraße. Eine 18 Jahre alte Opel-Lenker war unterdessen im Begriff, von der Römerstraße nach links in die Leonberger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich die Mädchen und kollidierte mit den beiden. Die 13- sowie die 14-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Eine 40-50 Jahre alte Frau, die dunkel gekleidet und mit einem dunklen SUV unterwegs gewesen sein soll, soll den beiden Fußgängerinnen erste Hilfe geleistet haben. Die Ersthelferin sowie weitere etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell