Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Schockanruf - Mutmaßlichen Geldabholer festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (05.05.2025) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an einem Telefontrickbetrug beteiligt gewesen zu sein. Ein 67 Jahre alter Mann aus dem Stadtteil Rot erhielt am Montagnachmittag gegen 12.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizisten der ihm vorgaukelte, seine Schwester habe einen Unfall gebaut, bei dem ein Kind ums Leben kam. Durch Zahlung einer Kaution könne ihre Haft abgewendet werden. Der 67-Jährige suchte dann mehrere Tausend Euro zusammen, die er an einen angeblichen Staatsanwalt übergeben sollte. Dann erschien der 26-jährige Tatverdächtige gegen 14.30 Uhr an der Wohnadresse des 67-Jährigen und wollte das Geld in Empfang nehmen. Als der 26-Jährige dann einen Anruf erhielt, ging er ohne die Beute weg. Ermittlungen führten die Beamten schnell auf die Spur des Tatverdächtigen. Sie nahmen den 26-Jährigen gegen 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in Zuffenhausen fest. Der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (06.05.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell