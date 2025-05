POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Nord (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (03.05.2025-04.05.2025) in eine Wohnung an der Ferdinand-Hanauer-Straße eingebrochen. Bei einem Baucontainer an der Steinbeisstraße blieb es beim Versuch. An der Ferdinand-Hauser-Straße hebelten die Täter zwischen Samstagabend gegen 20.00 Uhr und Sonntagabend gegen 18.45 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten die Räume. Ob sie etwas ...

