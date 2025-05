Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Nord (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (03.05.2025-04.05.2025) in eine Wohnung an der Ferdinand-Hanauer-Straße eingebrochen. Bei einem Baucontainer an der Steinbeisstraße blieb es beim Versuch. An der Ferdinand-Hauser-Straße hebelten die Täter zwischen Samstagabend gegen 20.00 Uhr und Sonntagabend gegen 18.45 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten die Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Steinbeisstraße versuchte ein unbekannter Täter am Samstag gegen 05.00 Uhr ein gekipptes Fenster eines Wohncontainers auf dem Baustellengelände aufzubrechen. Als ein Bewohner auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete er unerkannt. Der Täter war etwa 170 Zentimeter groß und 40 Jahre alt. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Hose und eine Umhängetasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

