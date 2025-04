Feuerwehr Solingen

FW-SG: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus auf der Goerdelerstraße erfolgreich eingedämmt

Solingen (ots)

Solingen, 28. April 2025 - Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Solingen um 8:21 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Goerdelerstraße 53 alarmiert. Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem vierten Obergeschoss des in Reihenbauweise errichteten Gebäudes.

Vor Ort bestätigte sich den Einsatzkräften ein ausgedehnter Wohnungsbrand. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf das Dach sowie auf benachbarte Wohnungen erfolgreich verhindert werden. Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr sicher ins Freie geführt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar; alle übrigen Wohneinheiten können nach Kontrolle auf mögliche Rauchgaskonzentrationen weiterhin genutzt werden.

Während des Einsatzes musste die Goerdelerstraße in Fahrtrichtung "Werwolf" einseitig gesperrt werden. Eine Besonderheit stellte ein paralleler Rettungsdiensteinsatz im gleichen Gebäude dar: Bereits vor der Brandmeldung befand sich ein Rettungswagen vor Ort, um eine Person mit Verdacht auf Schlaganfall medizinisch zu versorgen. Beide Einsätze stehen jedoch in keinem Zusammenhang.

Zeitgleich war die Feuerwehr Solingen im Stadtgebiet bei einem weiteren Einsatz aufgrund einer ausgelösten Brandmeldeanlage gefordert. Für den Einsatz auf der Goerdelerstraße waren Kräfte der Berufsfeuerwehr der Wachen I (Katternberger Straße) und III (Frankfurter Damm) sowie die Freiwillige Feuerwehr, Löscheinheit 3 (Mangenberg), im Einsatz. Die Löscheinheiten 5 (Böcker Hof) und 6 (Gräfrath) stellten die Besetzung der verwaisten Feuerwachen sicher.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell