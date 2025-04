FW-SG: Dachstuhlbrand auf dem Theodor-Storm- Weg

Solingen (ots) - Um 17:40 Uhr wurde die Feuerwehr Solingen zu einem Gebäudebrand an die Irler Straße im Stadtteil SG-Wald alarmiert. Noch während der Anfahrt gingen zahlreiche weitere Notrufe in der Leitstelle ein. Vor Ort brannten ein Nebengebäude und ein Wohnhaus, zudem drohte sich der Brand über eine in Flammen gesetzte Hecke auch auf ein benachbartes Wohnhaus auszubreiten. Alle Bewohner der betroffenen Gebäude ...

mehr