POL-PDKL: Geldbeutel lockt Diebe an

Kaiserslautern (ots) - Ein Auto und ein Motorrad sind sich am Sonntagvormittag in der Kantstraße sozusagen in die Quere gekommen. Beide Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Barbarossastraße unterwegs, als der Autofahrer gegen 10.30 Uhr in Höhe der Einmündung zur Straße "Erbsenberg" seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach rechts abzubiegen. Der Motorradfahrer wollte in diesem Moment über den Fahrradstreifen ...

mehr