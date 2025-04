Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall sorgt für Beeinträchtigungen im Berufsverkehr

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es auf der Landstraße 356 zwischen Mackenbach und Weilerbach zu einem folgenschweren Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 7 Uhr eine 38-Jährige auf der Strecke in Richtung Mackenbach unterwegs. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit geriet die Frau mit ihrem Toyota Corolla in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem BMW Kombi zusammen. Sowohl die Toyota-Fahrerin als auch der 33-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Aufprall verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Beteiligten in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die gesamte Strecke für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, was zu Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr sorgte. Die 38-jährige Autofahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

