Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mitarbeiterin nach Hausverbot geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittel-Discounters in der Zollamtstraße rief am Samstagabend die Polizei. Der Grund: Ein Kunde hatte sie geschlagen. Nach Angaben der Angestellten bat sie gegen 21 Uhr eine männliche Person, gegen die ein Hausverbot bestand, den Einkaufsmarkt zu verlassen. Der Mann ging daraufhin auf die 30-Jährige zu und schlug ihr mehrfach gegen den Oberkörper sowie ans Kinn. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter machte sich aus dem Staub. Eine Streife der Polizei konnte auf dem Bahnhofsvorplatz einen 46-Jährigen antreffen, auf den die Beschreibung passte. Zum Vorfall wollte er sich nicht äußern. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Körperverletzung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell