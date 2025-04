Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sonniger Fußballnachmittag mit ruhigem Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots)

Bei bestem Fußballwetter ging am Sonntagnachmittag auf dem Betzenberg die Zweitliga-Begegnung des 1. FC Kaiserslautern gegen den FC Schalke 04 über die "Bühne" des Fritz-Walter-Stadions. Die erste Partie unter neuem Trainer endete für die Roten Teufel mit einem 2:1-Heimsieg.

Mit mehr als 49.000 verkauften Tickets war das Stadion komplett "voll". Mehr als 4.000 Fans des Gastvereins waren extra für das Spiel in die Westpfalz gekommen. Die überwiegende Mehrheit der Stadionbesucher reiste mit Bussen und Privatfahrzeugen an. Die hohe Besucherzahl sorgte natürlich bei der An- und Abreise der Fußballbegeisterten für volle Straßen auf den Strecken von und nach Kaiserslautern und führte insbesondere auf den Wegen rund um den Betzenberg zu dem einen oder anderen Stau. Alles in allem konnte der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr aber aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse bewältigt werden.

Insgesamt verzeichnete die Polizei einen ruhigen Einsatz, der auch außerhalb des Stadions friedlich und fair blieb. Straftaten wurden lediglich in Form von diversen Beleidigungen, einem Widerstand, einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl festgestellt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde heute durch das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt und arbeitete in gewohnt guter Manier mit der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zusammen. Allen Einsatzkräften vielen Dank, und auch den Stadionbesuchern ein herzliches Dankeschön für ihr "Fairplay"! Wir wünschen allen eine gute und sichere Heimreise sowie einen angenehmen Rest-Sonntag. |cri

