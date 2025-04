POL-OE: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Lennestadt (ots) - Am Donnerstag, 17.04.2025, 17:13 Uhr, erhielt die Polizeileitstelle Olpe einen Hinweis auf eine mögliche Gefahrenlage in einem im Bahnhof Grevenbrück einlaufenden Zug der Linie RE 34. Eine mit starken Kräften vor Ort durchgeführte Überprüfung ergab keine Hinweise auf eine Gefahrenlage, so dass der Zug gegen 17:53 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe ...

