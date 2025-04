POL-OE: Unfall mit schwerletztem Motorradfahrer

Kreis Olpe (ots) - Immer wieder kommt es im Kreis Olpe zu Taschendiebstählen. Oftmals liegen die Tatorte in Supermärkten oder Discountern. Dabei werden zu-meist Geldbörsen oder Handtaschen entwendet, die von den Geschädigten unbeaufsichtigt gelassen wurden. So auch am Mittwoch (16. April) gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt an der "Hagener Straße" in Drolshagen. Während des Einkaufs wurde die Geldbörse einer 78-Jährigen aus der Tasche am Einkaufswagen entwendet. ...

