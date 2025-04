Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Taschendieben

Kreis Olpe (ots)

Immer wieder kommt es im Kreis Olpe zu Taschendiebstählen. Oftmals liegen die Tatorte in Supermärkten oder Discountern. Dabei werden zu-meist Geldbörsen oder Handtaschen entwendet, die von den Geschädigten unbeaufsichtigt gelassen wurden. So auch am Mittwoch (16. April) gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt an der "Hagener Straße" in Drolshagen. Während des Einkaufs wurde die Geldbörse einer 78-Jährigen aus der Tasche am Einkaufswagen entwendet. Neben einem dreistelligen Bargeldbetrag befanden sich diverse amtliche Dokumente und eine Debitkarte in der Geldbörse.

Um das Diebstahlrisiko wesentlich zu verringern, gibt es einige Tipps, die beachtet werden sollten:

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu fremden Personen

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig

- Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper

- Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie die PIN auswendig

- Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper

- Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände (Handy/ Laptop) niemals unbeaufsichtigt

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Taschen

Weitere Hinweise und Informationen erhalten Interessierte auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ oder bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Diese stehen für kostenlose Beratungen gerne zur Verfügung. In der Kreispolizeibehörde Olpe kann die Beratungsstelle für Fragen oder Terminvereinbarungen unter den Telefonnummern 02761 9269-6131 oder -6130 sowie unter der Email-Adresse KVorbeugung.Olpe@polizei.nrw.de erreicht werden.

