POL-OE: Durchsuchungsmaßnahmen in Hülschotten

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (11./12. April) Zutritt in eine Bäckerei an der Straße "Bergkuhle" in Ennest. Hierfür brachen sie nach derzeitigem Kenntnisstand eine Seitentür auf und gelangten so in den Innenraum. Aus der Kasse wurde ein dreistelliger Eurobetrag entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise über ...

