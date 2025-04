POL-OE: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Olpe (ots) - In der Nacht zu Sonntag (13. April) erhielt ein Hauseigentümer in Olpe über sein Mobiltelefon gegen kurz vor 4 Uhr einen Alarm. Mittels einer Überwachungskamera konnte er beobachten, dass zwei offenbar männliche Personen in seinem Garten an der Straße "Am Reygelskamp" umherschlichen. Als der akustische Alarm ausgelöst wurde, entfernten sich die beiden Männer fluchtartig in Richtung eines Spielplatzes. ...

