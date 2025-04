POL-OE: Mutmaßliche Täter flüchten

Wenden/Olpe (ots) - Einige Diebstähle und Diebstahlsversuche aus Fahrzeugen hielten die Polizei am Wochenende in Olpe und Wenden in Atem. Offenbar hatten Täter zunächst in der Nacht zu Freitag (11. April) die Ortschaften Thieringhausen und Elben ins Visier genommen. In Elben wurde an der Straße "Zum Elberscheid" ein Toyota Aygo offenbar durchwühlt. Nach ersten Angaben fiel den Tätern hier keine Beute in die Hände. ...

mehr