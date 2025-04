Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Diebstähle aus Fahrzeugen

Wenden/Olpe (ots)

Einige Diebstähle und Diebstahlsversuche aus Fahrzeugen hielten die Polizei am Wochenende in Olpe und Wenden in Atem. Offenbar hatten Täter zunächst in der Nacht zu Freitag (11. April) die Ortschaften Thieringhausen und Elben ins Visier genommen.

In Elben wurde an der Straße "Zum Elberscheid" ein Toyota Aygo offenbar durchwühlt. Nach ersten Angaben fiel den Tätern hier keine Beute in die Hände.

Im Nachbarort Thieringhausen waren ebenfalls unbekannte Täter am Werk. Sie drangen noch in der gleichen Nacht in insgesamt sechs Autos ein. Aus den zum Teil vermutlich unverschlossenen PKW wurden geringe Mengen Bargeld oder Geldbörsen mit Bargeld, Ausweisen und Bankkarten entwendet. Zwei Autos wurden scheinbar nur durchsucht und ohne Beute wieder verlassen. Die Tatorte lagen in den Straßen "Alter Kirchweg", "Talblick" und "Thieringhauser Straße".

In Olpe schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag jeweils Seitenscheiben von zwei Autos in der "Martinstraße" ein. Während in einem Fall offenbar lediglich der Fahrzeugschein entwendet wurde, nahmen die Täter im zweiten Fall eine Geldbörse an sich.

Ebenfalls am frühen Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter auf gleiche Art und Weise auch Zutritt zu einem Auto in Saßmicke. An der Straße "Zum Mittelfeld" wurde eine Handtasche nebst Inhalt aus einem VW Golf entwendet.

Ein vermutlich unverschlossener KIA wurde in der "Manfred-Schöne-Straße" in der gleichen Nacht von Unbekannten durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie dabei jedoch keine Beute.

Zuletzt wurde der Polizei noch ein Diebstahl aus einem PKW in Wenden gemeldet. In der "Krewetstraße" hatten Täter die Seitenscheibe eines Ford Fusion eingeschlagen. Die Tatzeit lag hier am Samstag zwischen 1:30 Uhr und 12:15 Uhr. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse gestohlen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass Fahrzeuge unbedingt verschlossen abgestellt werden sollten. Dies macht es nicht nur potentiellen Tätern schwieriger, sondern ist letztlich auch eine Verpflichtung für jeden Fahrzeugführer sowie für jede Fahrzeugführerin und bei Nichtbeachtung gemäß §14 StVO ein Bußgeldtatbestand. Im Einzelfall hängt es zudem von den Umständen ab, ob eine Versicherung letztlich für einen Schaden aufkommt.

Ebenso sollten keine Wertgegenstände, Geldbörsen, Handtaschen oder Ähnliches im Fahrzeug verbleiben.

Hinweise zu den verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell