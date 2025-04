Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorflex aus Pritschenwagen gestohlen

Attendorn (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (08./09. April) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Ladefläche eines Opel Movano. Das Pritschenfahrzeug einer Baufirma war an der Straße "Hohler Weg" abgestellt. Auf der Ladefläche brachen die Täter einen Werkzeugkasten auf. Aus dem Kasten wurde ein Benzin-Trennschleifer (Motorflex) der Marke Husqvarna, Typ K760 entwendet. Die Maschine hatte einen Wert von ca. 1.000 Euro. An dem Werkzeugkasten entstand zudem ein Schaden im mittleren zweistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

