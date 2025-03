Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Landkreis Oldenburg rüstet Katastrophenschutz mit neuen Notstromanhängern auf

Landkreis Oldenburg (ots)

Der Landkreis Oldenburg setzt einen bedeutenden Schritt zur Sicherstellung der Energieversorgung im Katastrophenschutz: Acht neue Notstromanhänger (NEA - Notstromersatzanlage) wurden angeschafft, um insbesondere die Basisstationen des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) auch bei länger andauernden Stromausfällen in Betrieb zu halten.

Die Beschaffung der Notstromaggregate im Gesamtwert von ca. 256.000 Euro erfolgte als direkte Konsequenz aus der durchgeführten "Blackout-Analyse" für den Landkreis Oldenburg. Diese hat gezeigt, dass der Digitalfunk im Krisenfall nach kurzer Zeit nicht mehr vollständig funktionsfähig wäre und ein Ausfall nicht ausgeschlossen werden kann. Durch die neuen Notstromanhänger wird nun eine dezentrale Energieversorgung sichergestellt, um die kritische Kommunikationsinfrastruktur aufrechtzuerhalten.

Mit der Beschaffung dieser Notstromanhänger, ergänzt um einen zusätzlich verbauten Lichtmast, geht der Landkreis Oldenburg als einer der ersten Landkreise in Niedersachsen einen entscheidenden Schritt in Richtung einer verbesserten Sicherstellung der BOS-Infrastruktur im Katastrophenfall. Das Projekt ist ein Meilenstein im Bereich der Einsatzvorbereitung und trägt maßgeblich zur Erhöhung der Resilienz im Krisenmanagement bei. In Verbindung mit der bereits erfolgten Sicherstellung der Treibstoffversorgung für die Einsatzfahrzeuge und Ertüchtigung ausgewählter Tankstellen mit einer Einspeisemöglichkeit sind Erkenntnisse aus der erfolgten "Blackout-Analyse" konsequent umgesetzt worden.

"Wir wollen und müssen in die Bereiche Bevölkerungs- und Katastrophenschutz investieren, die Sicherstellung der Treibstoff- und Digitalfunkversorgung unserer Einsatzkräfte ist hierbei ein ganz wichtiger Baustein", so Landrat Dr. Christian Pundt bei der Übergabe der Notstromanhänger an Kreisbrandmeister Frank Hattendorf.

Die Anhänger wurden vor kurzem bereits an die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg ausgegeben und eine technische Einweisung durchgeführt. Dazu versammelten sich die Verantwortlichen gemeinsam mit Sachbearbeitern der TTB PD OL (Taktisch-Technische Betriebsstelle Polizeidirektion Oldenburg) wie auch der ASDN (Autorisierte Stelle Digitalfunk Niedersachsen) aus Hannover und erhielten eine umfassende theoretische und praktische Schulung. In der Praxis wurde insbesondere die Umstellung vom Netzversorger auf den Anhänger geprobt, um den Einsatz im Ernstfall zu gewährleisten.

Der Auftrag für die Notstromanhänger wurde im Oktober 2023 an die Firma Domeyer vergeben. Die Lieferung erfolgte Ende 2024, die technische Inbetriebnahme begann im März 2025.

Technische Details:

Technische Ausstattung für vielseitige Einsätze Die neuen NEA-Anhänger sind in verschiedenen Feuerwehrstandorten des Landkreises stationiert und können neben der Energieversorgung für Funkmasten auch für weitere Einsatzszenarien genutzt werden. Um die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern, sind die Aggregate zusätzlich mit einem Lichtmast ausgestattet.

Die technische Ausstattung im Überblick:

Notstromgenerator: 13 kVA (Firma Endress)

Nennspannung: 230/400 V

Multifunktionsdisplay

Abgänge für Stromabgabe:

400V/32A CEE

400V/16A CEE

230V/16A

Eignung für Gebäudeeinspeisung

Anhänger: 1350 kg mit zwei Staukästen und Wechselmodul der Anhängedeichsel

Beleuchtung: LED-Powermoon (75.000 Lumen) & Lichtmast (Arbeitshöhe 6 Meter)

