Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Katze entwischt vor Tierarztpraxis und versteckt sich in Kanalrohr - Feuerwehr kann die Katze befreien

Stenum (ots)

Ein geplanter Tierarztbesuch endete für eine Katze und ihre Besitzer am Freitagvormittag in einem unerwarteten Rettungseinsatz der Feuerwehr. Vor der Tierarztpraxis in Stenum im Landkreis Oldenburg entwischte die Katze aus ihrer Transportbox und suchte Schutz in einem nahegelegenen Kanalrohr.

Trotz mehrfacher Versuche der Besitzer, das Tier mit Futter aus seinem Versteck zu locken, blieb die Katze hartnäckig in der Röhre. Erst mit Unterstützung der Feuerwehr gelang es schließlich, das Tier zu befreien. Die Einsatzkräfte nutzten einen Teleskopstab, um die Katze sanft aus dem Rohr zu schieben und einzufangen.

Doch damit war die Rettungsaktion noch nicht beendet: Kaum in der Transportbox verstaut, versuchte der Ausreißer erneut zu entkommen. Um einen weiteren Fluchtversuch zu verhindern, sicherten die Feuerwehrleute die Box kurzerhand mit Panzerband.

Die Katze wurde wohlbehalten ihren Besitzern übergeben. Für den Feuerwehreinsatz wird eine Gebühr erhoben, da keine akute Gefahr bestand.

Bildmaterial können die Medien von NonstopNews beziehen: https://www.nonstopnews.de/meldung/46291

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell