Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt jugendliche Einbrecher auf frischer Tat

Rostock (ots)

Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte der Polizeiinspektion Rostock am vergangenen Sonnabend vier Jugendliche nach dem Einbruch in einen Keller auf frischer Tat stellen. Gegen 3 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Polizei nachdem er zuvor durch laute Geräusche geweckt worden war und vier Jugendliche dabei beobachtete, wie diese mitsamt diverser Gegenstände ein Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße verließen. Nachdem er sah, dass in ein Kellerabteil im Haus eingebrochen worden war, informierte der Zeuge die Beamten.

Diese konnten die vierköpfige Personengruppe im Bereich des Getrudenplatzes stellen. Die 13, 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen (3x deutsch, 1x rumänisch) führten u.a. ein hochwertiges Fahrrad, Spielkonsolen, diverse Motorradhelme, einen Fahrzeugschlüssel sowie Werkzeug mit sich. Durch den Geschädigten wurde ein Teil der Gegenstände als Diebesgut wiedererkannt.

Zudem meldete sich im Tagesverlauf ein weiterer Geschädigter bei der Polizei Rostock. Dieser teilte mit, dass im Patriotischen Weg ebenfalls in vier Kellerabteile eingebrochen worden war. Ein Teil des Diebesgutes konnten die Beamten zuvor bereits bei den vier Tatverdächtigen feststellen. Der Stehlschaden der Einbrüche beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell