POL-HRO: Sachbeschädigungen durch Graffiti in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Nachdem es am zurückliegenden Wochenende im Wismarer Altstadtbereich zum Brand eines Gartenhauses gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Am Samstag, den 1. März 2025, wurde die Wismarer Polizei gegen 05:30 Uhr über den Brand in der Kleingartenanlage Wall Süd Wismar informiert. Kurz nach dem Eintreffen der Polizeikräfte erreichten die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der ...

