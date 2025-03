POL-HRO: Diebstahl eines Mähwerks in Warsow - Zeugen gesucht

Landkreis Rostock/ Teterow (ots) - Am Freitagvormittag kam es gegen 10:50 Uhr in Teterow zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter-Fahrer, bei dem sich die Frau schwer an der Hand verletzte. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ eine 77-jährige Frau eine Bankfiliale in der v.-Thünen-Straße und betrat den Gehweg. Plötzlich stieß sie ...

mehr