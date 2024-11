POL-GT: Gütersloh - VW Taigo gestohlen

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwischen Montag (11.11., 21.00 Uhr) und Dienstagmorgen (12.11., 06.00 Uhr) wurde ein schwarzer VW Tiguan mit dem Kennzeichen GT-OG2021 von einer Anschrift Am Fischhaus gestohlen. Der Pkw stand in der Nacht vor einem Wohnhaus. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter ...

