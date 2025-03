FW-OLL: Feuerwehr Wildeshausen übt technische Rettung bei Maschinen- und Arbeitsunfällen

Stenum (ots) - Ein geplanter Tierarztbesuch endete für eine Katze und ihre Besitzer am Freitagvormittag in einem unerwarteten Rettungseinsatz der Feuerwehr. Vor der Tierarztpraxis in Stenum im Landkreis Oldenburg entwischte die Katze aus ihrer Transportbox und suchte Schutz in einem nahegelegenen Kanalrohr. Trotz ...

mehr