Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Fahrradfahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen ist am Montag (31.03.25) eine 87-jährige Frau schwer verletzt worden. Gegen 11.35 Uhr fuhr die 87-Jährige aus Emsdetten auf einem Fahrrad auf der Rheiner Straße in Richtung Innenstadt. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr hinter ihr. Auf Höhe der Kreuzung mit der Kirchstraße überholte er ersten Erkenntnissen zufolge die Emsdettenerin. Dabei touchiert er offenbar das Vorderrad der 87-Jährigen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Beide Unfallbeteiligten warteten gemeinsam in einen Rettungswagen. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Radfahrer verließ dann die Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn nicht mehr antreffen. Im Rahmen der Ermittlungen zu diesem Unfall, sucht die Polizei nun nach dem am Unfall beteiligten Fahrradfahrer. Der Mann ist etwa 60 bis 65 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Die Polizei bittet den Radfahrer sowie Zeugen, die von dem Unfall etwas mitbekommen haben, sich bei der Wache in Emsdetten zu melden, Telefon 02572/9306-4415.

