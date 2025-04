Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Bu. (ots)

Am Montag (31.03.) ereignete sich gegen 16.55 Uhr auf dem Geh- und Radweg der Horstmarer Straße ein Verkehrsunfall.

Zwei Mädchen aus Burgsteinfurt (13 und 14 Jahre alt) waren zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihnen ein Radfahrer entgegenkam. Dieser befuhr den beiden zufolge den Radweg in falscher Richtung. In Höhe der Hausnummer 3 versuchten die beiden Jugendlichen dem Radfahrer auszuweichen, dabei stürzte eines der Mädchen und verletzte sich leicht an der Hand. Der Radfahrer beleidigte die beiden Mädchen und fuhr dann davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Mann wird auf etwa 60 Jahre alt geschätzt. Er hat eine Glatze, trägt eine Brille und war dunkel gekleidet. Weiterhin trug er Adidas-Schuhe. Er war mit einem E-Bike unterwegs, an welchem sich eine gelbe Tasche befand.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, 02551/154115.

