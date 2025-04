Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Viele Verstöße beim Kontrolltag der KPB Olpe festgestellt

Kreis Olpe (ots)

Unter Federführung der Direktion Verkehr fand in der Kreispolizeibehörde Olpe am Mittwoch (09. April) ein geplanter Kontrolltag statt. In allen Kommunen des Kreises wurden zwischen 13 und 21 Uhr Kontrollstellen eingerichtet. Dabei standen unter anderem die Bekämpfung der Hauptunfallursachen und die Bekämpfung der Ei-gentumskriminalität im Fokus. An dem Einsatz waren insgesamt über zwanzig Be-amte aus verschiedenen Bereichen der Kreispolizeibehörde Olpe beteiligt.

Die Bilanz:

Acht Strafanzeigen (davon fünf wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz), drei Anzeigen und Blutproben wegen "Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss", hundertsiebzig festgestellte Geschwindigkeitsverstöße und fünfundzwanzig sonstige Ordnungswidrigkeiten.

Der Leiter des Verkehrsdienstes, Polizeihauptkommissar Stephan Stracke, führte diesen Einsatz und zog abschließend ein Resümee mit gemischten Gefühlen: "Grundsätzlich hatten unsere Maßnahmen Erfolg. Wir haben zahlreiche Verstöße festgestellt. Allerdings zeigt das auch, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben."

Die Kreispolizeibehörde Olpe wird neben den alltäglichen Kontrollen zukünftig immer wieder mit ähnlichen Aktionen den Kontrolldruck erhöhen, um die Ziele in der Hauptunfallursachen- und Eigentumskriminalitätsbekämpfung zu erreichen.

