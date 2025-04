Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autos in vier Kommunen aufgebrochen

Kreis Olpe (ots)

Kreis Olpe. Gleich vier Anzeigen nahm die Polizei am Donnerstag (10. April) nach Diebstählen aus Autos in Altenhundem, Brachthausen, Helden und Olpe auf.

In Olpe wurde am Donnerstag ein Ford Fiesta in der Pater-Deimel-Straße aufgebrochen. Zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche mit Portemonnaie. Der geschätzte Sach- und Beuteschaden lag hier im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Ein Opel Adam wurde am Donnerstagnachmittag an der Hundemstraße in Altenhundem aufgebrochen. Unbekannte Täter hatten die kurze Abwesenheit der Fahrzeugführerin gegen 17:00 Uhr genutzt, um eine Handtasche aus dem Auto zu entwenden. Mit einer ebenfalls entwendeten Bankkarte wurden kurze Zeit später bereits vier Abbuchungen mit je 10 Euro durchgeführt. Der Gesamtschaden lag hier in einem mittleren dreistelligen Eurobereich.

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag brachen Täter einen VW Golf auf dem Wan-derparkplatz "Vorspanneiche" an der L728 bei Brachthausen auf. Die Tatzeit lag hier zwischen 17:40 Uhr und 18:15 Uhr. Auch hier wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein Rucksack aus dem Fahrzeug entwendet. Hierin befand sich unter anderem ein Handy der Marke Huawei, eine Taschenlampe der Marke Ledlenser, ein Taschenmesser und eine Powerbank. Zudem fehlte ein Einkaufskorb mit Hundeutensilien und eine graue Herrenjacke der Marke Engelbert Strauss. Der Schaden lag auch hier geschätzt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

In Helden hatten die Täter weniger Erfolg. Hier schlugen sie zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr zwar an einem Waldweg zur SGV Hütte ebenfalls die Seitenscheibe eines KIA Cee'd auf. Allerdings fiel ihnen nur eine Filztasche in die Hände, in der sich weitere leere Einkaufstaschen befanden. Der Sachschaden lag allerdings auch hier im dreistelligen Eurobereich.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Schilderungen über verdächtige Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell