LPI-GTH: Berauschte Verkehrsteilnehmer

Eisenach (ots) - Am Freitag, den 11.04.2025, kam es gg. 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Clemensstraße. Ein Pkw ist nach links in die Shelltankstelle eingebogen. Ein auf der Clemensstraße fahrender Fahrradfahrer musste so stark abbremsen, dass er zu Fall kam. Dabei hat er sich verletzt und musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Da noch einige Fragen offen sind, wird darum gebeten, dass sich Zeugen ...

mehr