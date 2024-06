PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Verkehrsunfallfluchten+++Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr+++Sachbeschädigung an Bürogebäude

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

65830 Kriftel, Erich-Ollenhauer-Weg

Freitag 21.06.2024, 14:30 Uhr bis Samstag 22.06.2024, 06:00 Uhr

(af) Der Geschädigte parkte seinen PKW, Subaru Forester in Blau in dem Erich-Ollenhauer-Weg in Kriftel am Fahrbahnrand. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte aus ungeklärter Ursache die Stoßstange des Subaru. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06192/2079-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung, Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr

65795 Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße

Samstag 22.06.2024, 14:20 Uhr

(af) Der bislang unbekannte Täter schmiss Gegenstände auf den PKW, Audi A 1, der Geschädigten. Dabei entstand ein Sachschaden am PKW der Geschädigten in Höhe von 200,00 EUR. Außerdem beleidigte der unbekannte Täter die Freundin der Geschädigten und bewarf diese mit Müll. Des Weiteren versperrte der unbekannte Täter der Geschädigten den Weg mit seinem PKW, sodass diese nicht weiterfahren konnte. Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter sind vorhanden.

3. Sachbeschädigung

65760 Eschborn, Kölner Straße

Samstag 22.06.2024, unbekannte Tatzeit

(af) Ein unbekannter Täter zerstörte die mittels Glas abgedeckte Wand eines Bürogebäudes auf unbekannte Art und Weise. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen zurzeit keine vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der 06196/9695-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht

65779 Kelkheim, Frankfurter Straße

Sonntag 23.06.2024, 04:35 Uhr

(af) Die Geschädigten parkten ihre PKW, Volvo XC60 in Grau und Mercedes C300 in Silber, in genannter Reihenfolge am rechten Fahrbahnrand der Frankfurter Straße aus Richtung Kelkheim Münster kommend in Richtung Lorsbacher Straße in Kelkheim. Der Beschuldigte befuhr mit seinem PKW, Fiat 500 in Weiß, die Frankfurter Straße aus Richtung Lorsbacher Straße kommend in Richtung Kelkheim Münster. Aus unbekannten Gründen übersah der Beschuldigte die Baustelle in der Frankfurter Straße und fuhr durch diese hindurch. Dabei kam der Beschuldigte mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit dem Volvo, welcher daraufhin auf den Mercedes aufgeschoben wurde. Weiter schleifte der Beschuldigte mit seinem Fiat zwei Bauzäune mit. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11500,00 EUR. Der Beschuldigte konnte im Nachgang durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell