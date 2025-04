Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Raubdelikte in einer Nacht

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei in Gotha ermittelt nach zwei begangenen Raubstraftaten der vergangenen Nacht. Im ersten Fall wurden drei Besucher einer Bar am Coburger Platz gegen 01.40 Uhr beim Verlassen der Lokalität von vier unbekannten Personen mittels Pfefferspray attackiert. Einem der Geschädigten wurde in der weiteren Folge von den Angreifern auf den Kopf geschlagen und zudem seine Geldbörse sowie sein Handy entwendet. Keiner der Angegriffenen musste medizinsch versorgt werden. Die Täter entkamen unerkannt. Gegen 02.15 Uhr ereignete sich in einer Bar in der Hünersdorfstraße ein Diebstahl eines Rucksackes. Die 35-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl und eilte zusammen mit ihrem 40-jährigen Begleiter den Tätern hinterher. Vor der Lokalität wurden die Nacheilenden ebenfalls mit Pfefferspray attackiert und fortfolgend geschlagen. Der 40-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Die drei Täter konnten wiederum entkommen. In beiden Fällen soll es sich bei den Tätern um südländisch aussehende Männer gehandelt haben. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Zeugenhinweise zu beiden Taten werden unter der Telefonnummer 03621/781124 bei der Polizei in Gotha entgegengenommen. (rak)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell