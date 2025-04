LPI-GTH: PKW zerkratzt

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots) - An der Unfallstelle der Landstraße L1026 zwischen Seebergen und Wechmar, des am Dienstag, den 08.04.2025 tödlich verunglückten 23-Jährigen, mussten Zeugen in der vergangenen Nacht zu ihrem Entsetzen feststellen, dass an der dort eingerichteten Gedenkstätte des Verunglückten Vandalismus betrieben wurde. Die Polzei in Gotha hat ein Strafverfahren bezüglich einer Sachbeschädigung ...

