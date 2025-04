LPI-GTH: Kollidiert

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 09. April, 16.15 Uhr und gestern, 09.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Wasserleite" in Gräfinau-Angstedt ein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden ist noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0092575/2025) entgegen. Informationen rund um das Thema ...

