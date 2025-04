Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gebäude eingedrungen

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 09. April, 16.15 Uhr und gestern, 09.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Wasserleite" in Gräfinau-Angstedt ein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden ist noch unklar. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0092575/2025) entgegen. Informationen rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie im Internet unter https://k-einbruch.de oder bei den Polizeilichen Beratungsstellen der Landespolizeiinspektionen. (jd)

