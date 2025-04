LPI-GTH: Personen verletzt

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Ein 65-jähriger Fahrer eines Capron Wohnmobiles sowie ein 40-jähriger Fahrer eines Ford befuhren in genannter Reihenfolge die Hauptstraße in Behringen. Als der 65-Jährige verkehrsbedingt halten musste, übersah dies der Ford-Fahrer offenbar und fuhr auf das Wohnmobil auf. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

